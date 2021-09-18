В "ДНР" за голос на выборах в Госдуму РФ давали скудный продуктовый набор. Фото "подарка"

Жителям временно оккупированной территории Донецкой области, которые проголосовали на незаконных российских выборах в Государственную думу, выдали "презент" – скромный продуктовый набор в дорогу. Так, для голосования владельцев паспортов РФ организованно привезли на территорию страны-оккупанта.

Фото "подарка", который получили жители "ДНР", поделился в субботу, 18 сентября, Telegram-канал Donetchanyn. Как видно на снимке, в составе набора для украинских участников голосования: бутылка минеральной воды, печенье, одно яблоко, шоколадный батончик Snickers, пачка влажных салфеток, а еще – флажок России.

"Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины", – написал блогер Donetchnyn.

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Отмечается, что такой паек выдали гражданам, которых в ночь на 17 сентября автобусами вывозили в Ростовскую область России.

Как известно, выборы в Госдуму трехдневные – с 17 по 19 сентября. По информации сети, перед голосованием из Донецкой области в РФ должны были запустить 825 автобусов и 12 железнодорожных маршрутов.

Кроме того, более 1,1 тыс. незаконных избирательных участков открыли в оккупированном Крыму.

В "Л/ДНР" также собирают голоса на месте через специальные инфоцентры. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что жителям Донбасса, которые получили паспорта РФ и не хотят голосовать, угрожают штрафами и увольнениями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что возможность голосования жителей ОРДЛО на выборах в Государственную думу России – это тактика гибридной войны, но также и возможность для Кремля возместить недостающие голоса.