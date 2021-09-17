Гармаш – о выборах в Госдуму на Донбассе: ты получил паспорт – ты уже должен, а России нужны голоса

Возможность голосования жителей ОРДЛО на выборах в Государственную думу России – это тактика гибридной войны, но также и возможность для Кремля возместить недостающие голоса. Это несет и пропагандистский эффект, создавая иллюзию "воссоединения с РФ".

Такое мнение о незаконных выборах, проводимых РФ на оккупированной части Донбасса, высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. Он стал гостем ток-шоу "Право на владу", которое транслировалось вечером в четверг, 16 сентября, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы говорим о гибридной войне, оккупации, а сейчас можно говорить о гибридной аннексии и гибридных выборах", – отметил журналист.

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Он указал, что говорить о том, сколько жителей Донбасса фактически получили возможность проголосовать, очень сложно. Причина в том, что цифры, которые называют сторонники "Л/ДНР" и представители РФ по количеству выданных в ОРДЛО российских паспортов, не сходятся.

"Сколько им нужно, столько они и нарисуют", – отметил представитель ТКГ.

Как сказал он, выборы нужны "не просто, чтобы Денис Пушилин (главарь "ДНР", – ред.) ощутил себя частью русского мира".

"Им нужны выборы для того, чтобы в то время, когда российский избиратель уже разочаровался в выборах и не идет на них (последние были рекордными в истории России по неявке)... донбасские голоса дают им 2% по России", – считает Гармаш.

Также Кремлю нужно вовлечь жителей Донбасса в процесс и показать это своему же избирателю. Так, голосование в ОРДЛО, как высказался Гармаш, станет своеобразной "фишкой" российских выборов.

Что касается "интеграции" и "объединения с РФ" оккупированного Донбасса, то это только иллюзия.

"Ты получил паспорт – ты уже должен: прийти, проголосовать, исполнить свой гражданский долг... То есть людей уже приучают к тому, что они должны делать то, что они не хотят. Россия свои паспорта просто так не раздает", – сказал украинский журналист.

Отметим: выборы в Госдуму РФ должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19-го числа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках ТКГ по Донбассу 15 сентября впервые провели переговоры об экологических рисках в регионе. Представители Украины призвали РФ "отнестись ответственно" к выполнению договоренностей, а также ускорить следующий этап обмена удерживаемыми лицами.