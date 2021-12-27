В 'ДНР' тяжелобольного украинца удерживают в колонии: омбудсмен рассказала о его состоянии

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области в исправительной колонии №32 незаконно удерживают гражданина Украины Евгения Ставцева. В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось и стало критическим, а администрация тюрьмы не оказывает ему никакой медицинской помощи.

У мужчины поражен желудочно-кишечный тракт, обострился язвенный колит, постоянные кровотечения. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике", – рассказала омбудсмен.

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Денисова отметила, что кроме помощи врачей заключенного лишили еще и общения с родными: к нему не пускают мать, объясняя запрет карантинными ограничениями.

"Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", – подчеркнула уполномоченная по правам человека.

В этой ситуации она обратилась за помощью к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине, чтобы они посетили заключенного и поспособствовали его госпитализации. Также Денисова попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в дело.

Известно, что Ставцева похитили из его квартиры в Донецке 6 октября 2017 года, он считался пропавшим без вести. Его содержали в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в тюрьме "Изоляция". Там мужчину физически и психологически пытали, он потерял слух и зубы.

В 2019 году украинца в "ДНР" приговорили к 14 годам лишения свободы за "шпионаж и участие в террористической организации".

Как сообщал OBOZREVATEL, правозащитники США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции против 15 человек, причастных к существованию тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке.