В 'ДНР' пьяный наемник РФ расстрелял семерых людей – разведка

На территории временно оккупированного Донбасса один из террористов непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР") в ходе распития спиртного убил семерых людей – своих однополчан и местных жителей. За этим стоит Цуприк Даниил Николаевич 2002 года рождения.

Как сегодня, 14 августа, сообщили в Telegram-канале "Последний Блокпост", инцидент произошел в ночь на 13 августа. О происшествии также проинформировали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Было опубликовано детское фото нападающего и запись переговоров наемников (чтобы послушать, докрольте страницу до конца).

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Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.

Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел".

"Причина конфликта – обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ", – говорится в сообщении.

Впоследствии некоторые источники сообщили о том, что утром в субботу Цуприка якобы нашли и ликвидировали сами террористы. При этом по данным разведки он находится в розыске.

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Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке умерла 35-летняя пророссийская журналистка Екатерина Катина (Василенко). Причиной смерти стала аневризма и отсутствие необходимых лекарств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить "замминистра информации "ДНР", которого обвинили в преступлениях против основ национальной безопасности нашего государства.