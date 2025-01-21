В Днепропетровской области в пожаре погибли женщина и маленький ребенок: появились детали трагедии. Фото

Во вторник, 21 января, в Днепропетровской области во время пожара погибли женщина и ее ребенок. Возгорание произошло в жилом доме Никопольского района.

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Об этом сообщают ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области и Telegram-канал "ДС: новини Днепр". По прибытии работники ГСЧС обнаружили тела женщины и ребенка.

"Сегодня в 10:53 возникло возгорание дома по ул. Вишневецкого села Марьевка. На момент прибытия пожарных, из жилого дома шел дым. Внутри горело имущество на площади 4 кв.м. В комнате спасатели обнаружили тело женщины и ее дочери (примерно) двух лет)", – говорится в сообщении.

Как отметили пожарные, огонь был ликвидирован в 11:12.

Напомним, 16 января в Кривом Роге горел одноэтажный дом в частном жилом секторе. В результате пожара погибли мать и ребенок. Спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и 4-летнего малыша во время тушения огня.

16 января, в Ирпене Киевской области начался пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Во время тушения огня спасатели эвакуировали пятерых посетителей, известно о пострадавшем, который во время самостоятельной ликвидации возгорания получил ожоги рук.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ивановка на Николаевщине юноша, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома своего младшего брата Владислава, которому всего восемь лет. Вместе с другим братом Кириллом он пытался потушить огонь до приезда спасателей, чтобы спасти дом для большой семьи.

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