В Кривом Роге в пожаре погибли мать с ребенком. Фото и видео

Вечером 16 января в Кривом Роге загорелся дом в частном жилом секторе. Горел одноэтажный дом в Металлургическом районе города, в пожаре погибли мать и ребенок.

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Тела 37-летней женщины и 4-летнего малыша спасатели обнаружили во время тушения пожара. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местном издании "Свои. Кривой Рог".

Сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Окружающей среды Металлургического района Кривого Рога в Службу спасения 101 поступило вечером накануне.

"По прибытию по вызову спасатели установили, что огнем охвачены комнаты и крыша одноэтажного жилого дома на общей площади 50 кв м. В помещении пожарные обнаружили тело женщины и ребенка (данные устанавливаются)", – сообщили в региональном управлении ГСЧС.

По данным издания "Свои. Кривой Рог", во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и ее ребенка, возраст малыша – около 4 лет.

Пожар чрезвычайники укротили. К ликвидации пожара были привлечены 17 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, накануне стало известно, что под Киевом произошел пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Горело заведение в городе Ирпень.

Спасатели во время тушения огня спасатели эвакуировали пятерых посетителей. Есть пострадавший: сотрудник заведения 1974 года при попытках самостоятельно ликвидировать возгорание получил ожоги рук.

Причины пожара устанавливаются.

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