В Днепропетровской области после ударов РФ вспыхнули пожары, есть пострадавшая. Фото

Российские оккупанты в ночь на 14 июля снова атаковали Днепропетровщину. Под ударами российских ракет и беспилотников находились Днепровский, Криворожский на Никопольский районы: в результате атак вспыхнули пожары, есть разрушения.

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Пострадала женщина 67 лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Под ударом вражеских ракет ночью оказался Днепровский район. В результате атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Возгорание фиксировалось и в Криворожском районе: там в результате атаки вражеских дронов загорелась трава.

"К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Лечиться будет дома", – уточнил Лысак.

Также в районе повреждены два частных дома.

Еще четыре дома горели в Мировской громаде Никопольского района: по гражданским россияне били из "Градов".

"В целом враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, не эксплуатируемое здание и линии электропередач", – рассказал Лысак.

Атаковали россияне и Никополь, по нему они ударили несколькими беспилотниками. В результате атаки разрушения претерпела АЗС. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

"После полуночи в области наши уничтожили дрон-разведчик и крылатую ракету", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, накануне, 13 июля, россияне ударили по железнодорожной станции на Харьковщине "Искандером". Атаковали они поселок Буды, удары были нанесены дважды: во второй раз российские террористы ударили, когда на место прилетеов прибыли сотрудники экстренных служб.

В результате вражеских ударов погибли спасатель и полицейский, поврежден автомобиль "скорой". Ранения получили десятки человек, среди них – дети.