В Днепропетровской области 17-летний водитель в нетрезвом состоянии устроил ДТП: погиб подросток, еще двое пострадали. Фото

В Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир, еще двое людей пострадали.

Видео дня

За рулем авто в момент совершения ДТП был пьяный 17-летний водитель. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Подробности ДТП

По информации прокуратуры, 5 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, двигался по одной из трасс Криворожского района. Не выбрав безопасную скорость движения, он не справился с управлением, из-за чего авто выехало на обочину.

В результате ДТП 15-летний пассажир автомобиля погиб на месте, другие пассажиры – двое парней, 19 и 22 лет, – получили ранения. Экспертиза установила наличие в крови подозреваемого 0,7 промилле алкоголя.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 17-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию, в результате которой погиб несовершеннолетний пассажир (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет и лишение права управления транспортным средством.

Напомним, в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Pajero Sport. В результате аварии пострадали 18-летний водитель и несовершеннолетняя пассажирка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель автомобиля ГАЗ на скорости протаранил прицеп грузовика. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!