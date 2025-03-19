В Днепре женщина бросила гранату в соседа, попросившего сделать музыку потише: какое наказание ей угрожает. Фото

В Днепре полиция задержала 38-летнюю женщину, которая бросила в соседа гранату Ф-1. Таким образом она решила "проучить" мужчину за просьбу сделать музыку потише.

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Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, злоумышленница бросила гранату в сторону соседа, когда тот пришел сделать замечание за громкое прослушивание музыки. К счастью, граната не взорвалась, поэтому обошлось без пострадавших.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 18 марта около 4:30 утра. Правоохранителям рассказали о хулиганских действиях в одном из домов в Шевченковском районе города.

На месте происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции №4 Днепровского районного управления полиции №1 выяснила, что между соседями возник конфликт, когда потерпевший пришел к женщине и попросил сделать музыку потише. На замечания мужчина задержанная отреагировала агрессивно. Она бросила в сторону 25-летнего соседа боеприпас.

Правоохранители задержали 38-летнюю подозреваемую в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У задержанной изъяли гранату Ф-1. Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление женщине может грозить до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию Территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Львова мужчина бросил взрывчатку и получил ранения. Его госпитализировали, правоохранители открыли дело по статье "Хулиганство".

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