В Днепре задержали четырех полицейских, которые могут быть причастны к "крышеванию" наркосиндиката: проходит служебное расследование

В Днепре задержали девять человек (четыре полицейских и пять гражданских), которые подозреваются в причастности к работе крупного наркосиндиката. Преступную организацию, торговавшую метамфетамином на территории одной из станций техобслуживания автомобилей, организовал местный житель.

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К этому "бизнесу" он привлек даже свою жену. "Крышевали" эту деятельность четыре правоохранителя одного из районных управлений Днепропетровщины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В Национальной полиции заявили, что проводится служебное расследование и "полный аудит деятельности криминального блока полиции Днепра". Руководитель и заместитель начальника райуправления полиции отстранены от исполнения обязанностей, в дальнейшем будет принято решение касательно их пребывания на должностях.

В НП заверили, что каждый оперативный сотрудник из Днепровского районного управления полиции, который может быть причастен к преступлению, пройдет исследование на полиграфе.

Известно, что крупный наркобизнес во время спецоперации "накрыли" сотрудники ГБР, СБУ и Нацполиции. Следственные действия в Днепровском райуправлении провели 18 июня.

Метамфетамин злоумышленники продавали круглосуточно на территории одной из СТО в Днепре. "Там была обустроена специальная комната, где все желающие могли не только купить дозу, но и сразу принять товар. Стоила такая услуга 750 гривен за одну дозу", – рассказали в Госбюро расследований.

Кроме того, преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Такой незаконной деятельностью преступники ежемесячно зарабатывали более 1,5 млн гривен.

Правоохранители уже провели 35 обысков. Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, ноутбуки, расфасованные пакеты с наркотиками.

Всем задержанным объявлено о подозрении. Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса Украины:

– ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

– ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В ГБР добавили, что канал поставки наркотиков устанавливается. Касательно девяти подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Киеве на проспекте Шухевича прохожий хотел угостить патрульных марихуаной, но был задержан.

– Также в столице разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики на территории Киевского СИЗО. Организатором схемы был киевлянин, осужденный за ряд имущественных преступлений. В изоляторе он позиционировал себя как так называемый смотрящий.

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