В Днепре водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК: подробности

В Днепре 10 марта водитель Tesla сбил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он получил травмы; открыто уголовное производство.

Видео дня

Пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП сообщила, что инцидент произошел, когда во время оповещения военнообязанных одна из групп районного военкомата совместно с полицейскими обнаружила находящихся в розыске двух нарушителей военного учета. Туда подъехала Tesla, и ее водитель представился руководителем двух вышеуказанных лиц.

Водитель не имел при себе ни одного военно-учетного документа и начал вести себя агрессивно. Он приказал военнообязанным сесть в авто, но их остановили сотрудники полиции.

Из-за этого водитель толкнул одного из работников ТЦК и быстро сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте и получил телесные повреждения. Он находится в больнице.

В отношении правонарушителя зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

"Напоминаем: военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, агрессия или препятствование их работе влечет административную или уголовную ответственность", – подытожили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 марта в Хмельницком произошло нападение на сотрудника военкомата. Во время проверки документов и оповещения военнообязанных двое находившихся в розыске мужчин оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск ВС Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!