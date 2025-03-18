В Днепре авто сбило беременную женщину и двоих детей на пешеходном переходе: появились данные об их состоянии. Фото и видео

Днем 17 марта в Днепре произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль "ВАЗ" сбил на пешеходном переходе беременную женщину и двух ее детей, оказавшихся переселенцами из Бахмута.

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Пострадавшие госпитализированы, в больнице женщину прооперировали, она и новорожденная девочка находятся в реанимации. Подробности сообщает издание "Информатор Днепр".

"17 марта, около 14:00, в Днепре на улице Калиновой произошла авария. Там водитель ВАЗ сбил беременную женщину и двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших забрала скорая", – говорится в сообщении.

Отец семьи, переехавшей в Днепр из Бахмута, разрушенного и захваченного российскими войсками, рассказал, что у его старшего сына в результате ДТП – перелом ноги. Ребенка прооперировали и вставили спицы.

О состоянии второго ребенка информации на данный момент нет.

А вот их мама, находившаяся на 33 неделе беременности, была в тяжелом состоянии. В больнице ее экстренно прооперировали, и на свет появилась маленькая девочка. Как и женщина, новорожденная находится в тяжелом состоянии. Обе сейчас – в реанимации.

Редакция издания подчеркнула, что семья переселенцев сейчас оказалась в затруднительном положении и призвали поддержать ее финансово, опубликовав реквизиты:

Банка в Monobank ;

Номер карты: 4441 1111 2227 8488.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием грузовиков. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работали полицейские и спасатели, а на трассе возникла пробка в направлении въезда в Киев.

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