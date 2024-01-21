В Днепре в пожаре погибли женщина и трое детей: появились детали трагедии

В ночь на 21 января в Днепре вспыхнул пожар: горел жилой дом в Индрустриальном районе города. Прибывшие на место спасатели вынесли из дома женщину и троих маленьких детей: они были в бессознательном состоянии.

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Медики пытались реанимировать пострадавших, однако в итоге констатировали смерть всех четырех. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Красной Руты в Днепре в Службу спасения поступило в 00:16.

"Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что внутри частного жилого дома горит домашнее имущество на площади 15 кв м. Из задымленного дома огнеборцы вынесли потерявшую сознание женщину и троих детей, которые тоже были без сознания", – говорится в сообщении.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавших им не удалось.

"После проведения реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины 1983 года рождения, мальчика 2018 года рождения, и двух девочек, 2017 и 2021 годов рождения. Пожар ликвидирован в 01:14", – рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В ликвидации пожара задействовали 12 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, накануне, 20 января, в Днепре посреди улицы взорвался автомобиль. Водитель авто, в котором произошел взрыв, получил ранение: по сообщениям местных пабликов, у него – травматическая ампутация ноги. Предварительно причиной происшествия назван взрыв неустановленного предмета.

Также сообщалось, что 15 января в Киеве произошел масштабный пожар в складском помещении. Спасатели тушили огонь на площади в 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара устанавливается.