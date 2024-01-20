В Днепре посреди улицы взорвался автомобиль: есть пострадавший. Фото

В субботу, 20 января, в Днепре взорвался автомобиль, водитель транспортного средства был ранен. Инцидент произошел около 15:00 на улице Подмогильного в Шевченковском районе города.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области. На месте ЧП прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи.

По предварительным данным, в автомобиле произошел взрыв неизвестного предмета. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

"По указанному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В местном Telegram-канале пишут, что 34-летнему мужчине вследствие взрыва оторвало ногу. "По предварительной информации, мужчина с девушкой садились в автомобиль, когда владелец завел двигатель – раздался взрыв", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мелитополе 14 января взорвали автомобиль российских захватчиков УАЗ Patriot. Операция по ликвидации россиян была проведена участниками движения сопротивления.

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