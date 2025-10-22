В Днепре умерла 17-летняя девушка, которая прыгнула с моста: детали трагедии

В Днепре умерла 17-летняя Виктория Коноплева, которая несколько дней назад пыталась покончить с собой, прыгнув с Амурского моста. Несмотря на усилия медиков девушка умерла в больнице.

Видео дня

Об этом сообщает местный телеканал D1. Сестра Виктории сообщила телеканалу, что девушка умерла 22 октября в больнице, не уточняя обстоятельств смерти.

Детали трагедии

19 октября Виктория ушла из дома и исчезла. Родные обратились в полицию с просьбой разыскать несовершеннолетнюю. Впоследствии удалось выяснить, что девушка прыгнула в реку с Амурского моста, пытаясь покончить с собой. Викторию заметил случайный прохожий и вызвал спасателей и медиков.

Из воды девушку спасали водолазы, тело нашли в 100 метрах от берега. На месте ей начали оказывать первую помощь, впоследствии медики доставили ее в больницу. Известно, что девушка была в тяжелом состоянии в реанимации.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, правоохранители подтвердили версию самоубийства 32-летнего предпринимателя и блогера Константина Ганича, который был известен в сфере криптовалют. Его тело с огнестрельным ранением в голову нашли в салоне автомобиля Lamborghini в Оболонском районе столицы утром 11 октября. Ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов и выстрелил себе в голову из зарегистрированного оружия.

Также OBOZ.UA сообщал, 14-летняя Сандра Пенья из Севильи покончилас собой после того, как рассказала о травле в школе. Девочка выступала за местную футбольную женскую команду "Ханиболл".

