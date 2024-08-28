В Днепре сосед избил жену военного у ее дома: его взяли под стражу. Видео

В Днепре общественную активистку, жену военного Лесю Волобуеву избил ее пьяный сосед на пороге ее дома. За этим наблюдали товарищ соседа, а также их жены. Правоохранители объявили нападающему подозрение и взяли его под стражу.

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Об этом рассказывает сама Леся Волобуева. Полиция Днепропетровской области подтверждает факт нападения и добавляет, что к нападению на 25-летнюю девушку "причастны двое местных жителей 32 и 42 лет".

Инцидент произошел вечером 9 августа. По словам Леси, она возвращалась с прогулки с собакой, когда пьяный сосед попытался погладить животное.

Хотя Леся ему отказала, мужчина преградил ей путь домой. А из стоящей рядом машины вышел еще один человек.

"Когда я увидела, что нападающий начал на меня идти, я почувствовала сильную угрозу и использовала спрей-антиперспирант. Он попал в глаза мужчине, не дававшему мне пройти. Тот закрыл их и стал тереть. Тогда второй мужчина схватил меня за руку и не отпускал", – рассказывает Леся Волобуева.

Когда первый нападавший пришел в себя, он ударил девушку кулаком в голову. Леся упала на землю, и мужчина продолжил колотить ее ногами.

Впоследствии девушка добралась до охранника и попросила его вызвать полицию и медиков. Патрульные выслушали ее и пошли к нападающему в квартиру. Леся предполагает, что правоохранители "дружно пообщались и уехали, не сделав абсолютно ничего".

В результате нападения у девушки сломана правая рука, разбита голова, сколы на семи передних зубах, синяки на голове и ногах. Судебно медицинская экспертиза квалифицировала это как телесные повреждения средней тяжести.

Леся утверждает, что нападающим является ее сосед Дмитрий Тимошенко 1982 года рождения (до инцидента она его никогда не видела), у него есть судимость и два возбужденных уголовных дела.

Вместе со "свидетелями" они дали ложные показания и утверждают, что это якобы Леся была пьяна и сама напала на обоих мужчин. Но суд принял ходатайство прокурора и поместил Тимошенко под стражу на 60 дней.

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