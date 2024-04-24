В Днепре женщина пыталась продать двухлетнего сына за 1 млн грн: заявила, что мешал устроить ей личную жизнь. Фото

Жительница Днепра пыталась продать двухлетнего сына другой женщине за 1 миллион гривен. 19-летняя мать не желала воспитывать своего ребенка самостоятельно, потому что он "мешал ей устраивать личную жизнь".

Офис генерального прокурора сообщил в Telegram, что дело касается торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-служба отметила, что фигурантка "не желала воспитывать и заботиться о ребенке". Поэтому она нашла сыну другую "маму", предложив мальчика за 1 миллион гривен.

Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области уточнило на официальном сайте, что купить сына преступница предложила своей знакомой. Злоумышленницу задержали 23 апреля на назначенной встрече после передачи денег.

"По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила от него избавиться. На вырученные деньги планировала открыть собственный бизнес", – рассказали правоохранители.

Ребенок был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о мальчике заботятся врачи.

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Как писал OBOZ.UA:

– В ноябре 2023 года женщина выбросила своего новорожденного ребенка на свалку в городе Глобино Полтавской области. Мальчика случайно увидел местный житель.

– 25 марта 2024 года Глобинский районный суд вынес матери приговор. Установлено, что у обвиняемой не было психических заболеваний и она полностью понимала последствия своих действий. Ограничение свободы на пять лет ей заменили тремя годами испытательного срока.

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