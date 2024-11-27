На Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика и авто инкассаторов: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Бучанском районе Киева в среду, 27 ноября, произошла авария с участием грузовика, легковушки и двух микроавтобусов. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, а четверо были травмированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины смертоносного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, в 11:19 они получили уведомление о необходимости оказания помощи участникам ДТП на 71 км автодороги "Киев – Ковель – Ягодин – М07".

"Уже на место происшествия спасателями установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, а именно: грузового автомобиля Volvo, легкового автомобиля Nissan, двух микроавтобусов Ford" и "Газ". В результате происшествия трое мужчин и одна женщина получили травмы разной степени тяжести, которым на месте была оказана неотложная медицинская помощь работниками медицинского учреждения", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, водитель одного из автомобилей в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Спасатели провели работы по деблокации погибшего с автомобилем с помощью гидравлического и шанцевого инструмента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек, которые после столкновения вылетели в кювет и опрокинулись. В результате ДТП пострадала женщина.

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