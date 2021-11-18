В Днепре подросток изрезал себя и выбросился со второго этажа: за его жизнь борются медики

В среду, 17 ноября, 17-летний подросток выбросился из окна, предварительно изрезав себе живот и вколов инсулин. Таким образом парень пытался покончить с собой.

Об этом сообщило издание "Информатор", ссылаясь на комментарии главного врача областной детской больницы Алексея Власова. Именно в это медучреждение привезли пострадавшего ребенка после того, как его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь.

"Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние мы оцениваем как средне тяжелое. Кроме того, что он совершил над собой травмирующие действия, при падении он получил сотрясение мозга", – констатировал директор медучреждения.

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По факту происшествия полиция проводит проверку, чтобы выяснить, что именно могло подтолкнуть юношу к такому отчаянному поступку. Его родственников и друзей допросят о возможной депрессии, которая могла вызвать суицидальные мысли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне в Кременчуге 17-летняя девушка получила острое отравление неизвестным веществом.