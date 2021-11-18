На Полтавщине 17-летняя девушка попала в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом

В среду, 17 ноября, жительница Кременчуга Полтавской области была экстренно госпитализирована в реанимацию с острыми симптомами отравления. Пострадавшей 17 лет и она учится в местной школе.

Об этом сообщило издание "MY Новости", ссылаясь на комментарии медиков городской больницы. Врачи утверждают, что девушка действительно отравилась, но какое именно отравляющее вещество попало к ней в организм пока выяснить не удалось.

Сотрудники больницы пытаются получить сведения от родных девочки, что она ела и пила накануне возникновения головокружения, рвоты и боли в животе. Также рассматривается версия добровольного принятия медикаментов, которые могли пагубно отразиться на организме.

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Отметим, что ранее медики предупреждали о симптомах при коронавирусе, которые можно спутать с отравлением. Ранний анамнез сопровождается постоянной и сильной тошнотой, что в итоге приводит к заметной потере веса пациента.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о смертельном отравлении 8-летнего ребенка, который накануне ел каштаны и запивал сырой водой.