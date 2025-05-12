В Хмельницком подростка поразило током на крыше вагона: медики рассказали, в каком он состоянии. Видео

В Хмельницком вечером 11 мая на крыше грузового поезда ребенка ударило электрическим током. 15-летний подросток выжил, он был госпитализирован в ожоговое отделение и перенес операцию.

Видео дня

Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области сообщило, что ЧП произошло на улице Калнышевского. Информацию от дежурного полиции о несовершеннолетнем спасатели получили в 20:10 воскресенья.

Специалисты ГСЧС с помощью выдвижной лестницы поднялись на вагон, сняли пострадавшего подростка на землю и передали медикам для оказания неотложной помощи.

Травмированный – 2010 года рождения. Он сам вылез на поезд, проигнорировав опасность.

"Суспільне" передает, что пострадавшего прооперировали в областной больнице. По состоянию на 12 мая он находился в блоке интенсивной терапии.

Пациент, как рассказали врачи, в тяжелом состоянии. Ему провели декомпрессионную некротомию – рассечение некротизированных тканей для уменьшения давления на здоровые ткани и восстановления кровообращения в пораженном участке.

В ГСЧС обратились к украинцам:

"Уважаемые родители! Напоминайте детям об опасности, которую представляют железнодорожные объекты. Подъем на вагоны может стоить жизни – контактная сеть находится под напряжением и даже без прямого прикосновения может вызвать поражение током.

– Не допускайте пребывания детей вблизи железнодорожных путей без присмотра.

– Объясняйте, что фото или видео на крыше поезда – это смертельно опасная "игра".

– Будьте внимательны к поведению подростков – превентивный разговор часто предотвращает трагедии.

Безопасность детей – ответственность родителей!"

Как писал OBOZ.UA, ранее в Борисполе Киевской области патрульные устроили погоню за легковушкой, за рулем которой находился подросток. Парень, пытаясь сбежать, не справился с управлением и протаранил забор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!