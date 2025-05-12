В Хмельницком подростка поразило током на крыше вагона: медики рассказали, в каком он состоянии. Видео
В Хмельницком вечером 11 мая на крыше грузового поезда ребенка ударило электрическим током. 15-летний подросток выжил, он был госпитализирован в ожоговое отделение и перенес операцию.
Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области сообщило, что ЧП произошло на улице Калнышевского. Информацию от дежурного полиции о несовершеннолетнем спасатели получили в 20:10 воскресенья.
Специалисты ГСЧС с помощью выдвижной лестницы поднялись на вагон, сняли пострадавшего подростка на землю и передали медикам для оказания неотложной помощи.
Травмированный – 2010 года рождения. Он сам вылез на поезд, проигнорировав опасность.
"Суспільне" передает, что пострадавшего прооперировали в областной больнице. По состоянию на 12 мая он находился в блоке интенсивной терапии.
Пациент, как рассказали врачи, в тяжелом состоянии. Ему провели декомпрессионную некротомию – рассечение некротизированных тканей для уменьшения давления на здоровые ткани и восстановления кровообращения в пораженном участке.
В ГСЧС обратились к украинцам:
"Уважаемые родители! Напоминайте детям об опасности, которую представляют железнодорожные объекты. Подъем на вагоны может стоить жизни – контактная сеть находится под напряжением и даже без прямого прикосновения может вызвать поражение током.
– Не допускайте пребывания детей вблизи железнодорожных путей без присмотра.
– Объясняйте, что фото или видео на крыше поезда – это смертельно опасная "игра".
– Будьте внимательны к поведению подростков – превентивный разговор часто предотвращает трагедии.
Безопасность детей – ответственность родителей!"
Как писал OBOZ.UA, ранее в Борисполе Киевской области патрульные устроили погоню за легковушкой, за рулем которой находился подросток. Парень, пытаясь сбежать, не справился с управлением и протаранил забор.
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