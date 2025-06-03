В Днепре нетрезвая водитель на BMW едва не сбила детей и заявила, что ей "по*уй": очевидцы пытались совершить самосуд. Фото и видео

Вечером 2 июня в поселке Авиаторское Днепровской громады автомобиль BMW вылетел на газон, где едва не сбил детей. В салоне были две женщины: по словам очевидцев, водитель находилась в состоянии опьянения и вела себя неадекватно.

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На месте происшествия возникла конфликтная ситуация, видео которой опубликовали днепровские Telegram-каналы. По данным полиции, женщина за рулем авто не имела водительского удостоверения, на нее составили протоколы о нарушениях по нескольким статьям КУоАП.

На распространенных в сети кадрах видно толпу, которая окружила автомобиль. Люди требовали извинений от виновницы ДТП, взамен "получили проклятия в свой адрес".

"Водитель заявила, что ей "по...уй на детей... Люди вызвали полицию, окружили авто и не выпускали женщин из салона, которые продолжали пить Revo", – описывает ситуацию издание "Відомо".

В Патрульной полиции Днепропетровской области подтвердили, что когда патрульные прибыли на место происшествия, то обнаружили автомобиль поврежденный BMW и 25-летнюю водительницу, которая имела признаки алкогольного опьянения и употребляла алкогольный напиток.

На месте правоохранители опросили свидетелей происшествия и составили схему ДТП. Отмечается, что женщина не имеет водительского удостоверения. На нее составили административные материалы по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), ч. 4 ст.130 (управление в состоянии опьянения), а также по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на площадку временного хранения.

В то же время отмечается, что люди отказывались отпускать виновницу с места инцидента, требовали публичных извинений и едва не совершили самосуд. Впоследствии на место прибыла карета скорой помощи, которая забрала женщину.

"Но местные жители утверждают, что через 500 метров ее отпустили. Поскольку люди не расходились, а ситуация накалялась, в Авиаторское прибыл заместитель начальника Днепровского РУП по превентивной деятельности, который принимал заявления у людей", – подытожило местное СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на Днепропетровщине нетрезвый водитель ВАЗ сбил троих детей в возрасте 12,13 и 14 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетних с травмами доставили в больницу, водителя задержали на месте.

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