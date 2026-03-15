В Днепре неизвестные напали на судью возле ее дома: она получила тяжелые травмы

В Днепре неизвестные напали на судью одного из районных судов. Женщина получила тяжелую травму головы и сейчас находится в больнице

О нападении сообщили в Совете судей Украины (ССУ). Там осудили демонстративный акт насилия против представителей судебной власти, призвали правоохранителей провести тщательное расследование и анонсировали обращение по усилению защиты персональных данных украинских судей.

Что известно о нападении

В ССУ рассказали, что нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра было совершено 13 марта 2026 года около 17 часов.

"В результате дерзкого, разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице. Судейское сообщество, коллеги, ее родные – все мы надеемся, что ее жизни и здоровью ничего не будет угрожать, а мотивы нападения уже выясняют и проводят следственные действия представители правоохранительных органов", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

По данным источников ZN.uа, потерпевшей оказалась судья Индустриального районного суда города Днепра Людмила Слюсар: нападавшие пытались ее похитить.

"Трое неизвестных в балаклавах, которые находились в автомобиле без государственных номерных знаков, напали на судью у подъезда ее дома, нанесли тяжелую травму головы, применили перцовый баллончик и пытались силой посадить судью в автомобиль. Нападению подвергся также муж потерпевшей, который помешал похищению жены. Судья Слюсар госпитализирована, состояние ее здоровья тяжелое", – говорилось в материале издания.

Как сообщила изданию "Днепр Оперативный" пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции №1 Алина Стадник, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

В ZN.uа также напомнили, что неделей ранее аналогичное нападение было совершено на прокурора в одном из дел, находящихся на рассмотрении.

Председатель ССУ Виталий Салихов назвал акт насилия в отношении представительницы судебной власти "едва ли не первым таким дерзким и жестоким нападением на судью за весь период полномасштабной войны с Россией".

"До сих пор судьи подвергались давлению и угрозам и даже погибали из-за вооруженных действий агрессора и защищая свое государство на фронте. Разбойное, жестокое нападение на судью в Днепре заставляет нас снова говорить об обеспечении личной безопасности судей. Совет судей Украины безусловно будет искать механизмы ее усиления, несмотря на то, что судьи постоянно находятся в зоне конфликтов из-за профессиональной деятельности, столкновения противоположных интересов и связанного с этим риска для жизни и здоровья. И мы не можем допустить чтобы подобные случаи, а также проявления пренебрежения, угроз, посягательств на жизнь и здоровье судей, стали возникновением системной проблемы в обеспечении личной безопасности судей", – заявил Салихов.

Как в Совете судей собираются защищать представителей Фемиды

Согласно заявлению председателя ССУ, уже направлено обращение к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль рассмотрение этого случая нападения на судью и принять в пределах полномочий все предусмотренные законом меры для надлежащего его рассмотрения и расследования.

Также Совет будет инициировать усиление защиты персональных данных судей, прежде всего – информации о месте жительства, членах семьи, транспортных средствах и других сведений, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких.

Среди предложений ССУ к компетентным государственным органам – следующие:

- ограничение доступа к информации о месте жительства судей и членов их семей;

- пересмотр объема открытых данных о судьях в государственных реестрах;

- введение дополнительных механизмов защиты персональных данных судей в рамках действующего законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе совершили нападение на работников ТЦК. Был применен слезоточивый газ, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в Харьковском ТЦК прокомментировали ситуацию с избиением ветерана войны. В официальном заявлении указано, что он "пытался совершить нападение на военных".

