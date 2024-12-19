В Днепре нашли мертвым пропавшего во время отпуска военного и эксжурналиста Андрея Никитина: обстоятельства трагедии. Фото

Медийное сообщество Днепра ошеломлено – погиб известный журналист города, военнослужащий Андрей Никитин. Его несколько дней разыскивали, и только сегодня нашли.

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Об этом в сети сообщила его сестра Татьяна Латай. Она добавила, что похороны Андрея пройдут уже завтра, 20 декабря.

Андрей находился в отпуске. Пока обстоятельства смерти военного и журналиста неизвестны.

Госпожа Татьяна просто заметила, что "Андрея с нами больше нет", а в комментариях люди, приобщенные к его поискам, используют слово "погиб".

15 декабря сестра Андрея сообщила об исчезновении брата – 12 декабря он вышел из дома родителей в Башмачке, оставив дома вещи и телефон. После этого он не вернулся.

Близкие и знакомые организовали поиски, привлекали даже отряд кинологов. А уже сегодня Татьяна благодарила всех неравнодушных, кто приобщался к розыску исчезнувшего.

Правоохранители пока никак не прокомментировали смерть военнослужащего, известно только, что ведется следствие.

Андрей Никитин много лет проработал в СМИ Днепра. Был телеведущим на местном канале "Открытый", работал в нескольких авторских проектах, также сотрудничал с издательством "Наш город".

Летом 2024 года Андрей присоединился к 233-му отдельному батальону территориальной обороны Днепра.

"Гибель Андрея Никитина – огромная потеря для всех, кто знал его и работал вместе. Светлая память", – заявил коллектив издания "Наш город".

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