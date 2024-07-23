В Днепре мужчина сбросил женщину с балкона 11-го этажа и отправился спать: она погибла на месте

В Днепре вечером 2 июля вечером возле одной из многоэтажек прохожие обнаружили тело женщины. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ее сбросил с 11 этажа знакомый, после этого злоумышленник отправился спать.

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Женщина погибла на месте, ее убийцу уже задержали. Подробности сообщили в полиции Днепропетровской области.

"За убийство 44-летней женщины полицейские Днепра задержали подозреваемого. 51-летний мужчина сбросил пострадавшую с балкона собственного дома и ушел спать", – рассказали в полиции.

О том, что у подъезда многоэтажки на улице Антоновича обнаружено тело женщины, полицейским сообщили около 21:20 21 июля. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского райуправления полиции.

Полицейские провели осмотр места преступления, опросили вероятных свидетелей происшествия и установили обстоятельства преступления.

"Оказалось, что накануне мужчина с потерпевшей проводили совместный досуг в квартире подозреваемого. Во время возникшего конфликта мужчина начал душить женщину, а затем сбросил ее через балкон на 11 этаже. После совершенного злоумышленник ушел отдыхать. От полученных травм женщина погибла на месте. Подозреваемый – 51-летний горожанин, который в конце прошлого года был освобожден из мест лишения свободы за аналогичное преступление", – рассказали в полиции региона.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.13 ч.2 ст.115 УК Украины. Злоумышленник задержан.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе майор застрелил военного в отеле. По данным правоохранителей, убийство было совершено на почве ревности.