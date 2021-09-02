В Днепре медики спасают раненого на Донбассе бойца: пуля снайпера прошила ему голову насквозь

В больнице им. Мечникова в Днепре медики спасают жизнь украинскому военнослужащему, тяжело раненому в Донецкой области, в населенном пункте Горское. Вражеский снайпер попал ему в голову.

Как рассказал в Facebook генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко, за жизнь раненого бойца борются лучшие нейрохирурги, реаниматологи и младший медперсонал клиники. В данное время военнослужащий находится в коме.

По словам медика, раненого бойца зовут Андрей, ему 27 лет, он со Львовской области и он сирота.

"Этот человек уже пережил два ранения ранее, но он остался на передовой просто потому что ему не было куда идти. И вот, 29 августа противник снова тяжело ранил его. Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа", – рассказал Рыженко.

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Сейчас боец находится в коме на аппарате ИВЛ. Делать прогноз медик не стал, но уверил, что за жизнь Андрея борются, а к нему самому относятся с теплотой.

"Его выхаживают, как родного сына. У него впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и нашей борьбы за жизнь молодого героя. Только вот дома его никто не ждет. А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души. Ведь доброта – не слабость, а в настоящем большая редкость", – написал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках ТКГ состоялось заседание подгруппы, занимающейся вопросами безопасности. Украина выдвинула требование немедленно прекратить обстрелы на Донбассе противником и вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня.