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В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
1,3 т.
В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Бывший командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины получил подозрение в превышении полномочий. По данным следствия, он помог захватить недвижимость на набережной в Днепре, что нанесло ущерб потерпевшим предпринимателям на 21 млн грн.

Об этом 14 октября рассказали в Офисе генерального прокурора и Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Как отмечается, в 2022 году экс-командир бригады территориальной обороны выдал незаконный приказ о принудительном отчуждении в пользу воинской части недвижимости нескольких юридических лиц.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото
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Это имущество расположено на двух земельных участках возле реки Днепр площадью 1,3 га.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Приказ командира части стал основанием для рейдерского захвата имущества неустановленными представителями добровольческого формирования, не имеющими никакого отношения к указанной воинской части или власти.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Постройки были демонтированы и уничтожены, а земля ограждена для строительства новых объектов недвижимости.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Пострадавшим был нанесен 21 млн грн ущерба, сообщили правоохранители.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Судебная военная экспертиза подтвердила незаконность приказа и действий командира, на захваченную землю наложен арест.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военнослужащим власти или служебных полномочий).

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила бывшему премьеру Николаю Азарову о подозрении в госизмене еще по трем статьям. Экс-глава украинского правительства, скрывающийся в России, создал Telegram-канал, через который распространяет кремлевскую пропаганду и антиукраинские настроения.

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