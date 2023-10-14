В Днепре экс-командир воинской части помог захватить недвижимость на набережной: объявлено подозрение. Фото

Бывший командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины получил подозрение в превышении полномочий. По данным следствия, он помог захватить недвижимость на набережной в Днепре, что нанесло ущерб потерпевшим предпринимателям на 21 млн грн.

Об этом 14 октября рассказали в Офисе генерального прокурора и Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Как отмечается, в 2022 году экс-командир бригады территориальной обороны выдал незаконный приказ о принудительном отчуждении в пользу воинской части недвижимости нескольких юридических лиц.

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Это имущество расположено на двух земельных участках возле реки Днепр площадью 1,3 га.

Приказ командира части стал основанием для рейдерского захвата имущества неустановленными представителями добровольческого формирования, не имеющими никакого отношения к указанной воинской части или власти.

Постройки были демонтированы и уничтожены, а земля ограждена для строительства новых объектов недвижимости.

Пострадавшим был нанесен 21 млн грн ущерба, сообщили правоохранители.

Судебная военная экспертиза подтвердила незаконность приказа и действий командира, на захваченную землю наложен арест.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военнослужащим власти или служебных полномочий).

Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

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