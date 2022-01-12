В Днепре 5-летний ребенок в мороз гулял без одежды: полицейские ищут его родителей. Фото

В среду, 12 января, в Днепре случайная прохожая обнаружила маленького мальчика, который разгуливал без верхней одежды при минусовой температуре. Рядом с ребенком не было взрослых, а сам он сильно замерз и был сильно напуган.

Об этом сообщило издание "Днепр Оперативный". Неравнодушная женщина, опешившая от положения в котором оказался беззащитный малыш, завела его в ближайший магазин, чтоб согреться и вызвала полицию.

Патрульный наряд пообщался с мальчиком, который назвал себя Даниилом. Ребенок не смог объяснить причин, по которым оказался сам на улице в такой холод.

"Полиция разыскивает родителей или опекунов нашедшегося 5-летнего Дани. Он одет в красную кофту, серые спортивные штаны и мужские ботинки взрослого размера", – указано в сообщении.

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