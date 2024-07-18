В ДМС заявили о дискредитационной кампании против начальника столичного ЦМУ Гузя

Начальник Центрального межрегионального управления ГТС в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь сделал заявление о начале дискредитационной информационной кампании против него. По его словам, кампания является преднамеренной попыткой подрыва его репутации как государственного служащего.

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Как сообщает "Стопкор", Вячеслав Гузь на странице Facebook ЦГУ ДМС в г. Киеве и Киевской области сделал заявление о том, что против него начата дискредитационная информационная кампания.

"Вынужден констатировать тот факт, что против меня, начальника Центрального межрегионального управления ГТС в г. Киеве и Киевской области, начата грязная дискредитационная информационная кампания", - написал Гузь.

По словам Гузя, кампания начата компанией ООО "МЕЖНЯ НЕТ", которая, безосновательно позиционируя себя как медиа, распространила недостоверную и сфабрикованную информацию о его частной жизни и служебной деятельности.

"Распространенная ООО "ПРЕДЕЛ НЕТ" информация не соответствует действительности. Я никогда не принимал и не участвую ни в каких незаконных схемах и не осуществлял незаконную деятельность, о которой указывается в информационных материалах", – отметил Гузь.

Начальник ЦМУ ГТС подчеркнул, что все его имущество отражено в его декларациях, открытых для ознакомления, и что никаких служебных расследований или уголовных производств по нему не было открыто.

Гузь считает, что дискредитационная кампания является заказом группы лиц для подрыва его репутации. Он сообщил, что вся известная ему информация о действиях этих лиц передана в правоохранительные органы для принятия мер по привлечению виновных к ответственности.

"Все факты распространения в отношении меня ложной, недостоверной и искаженной информации собраны и поданы в суд в форме иска к ООО "ПРЕДЕЛЬ НЕТ" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - написал он.

Гузь также выразил уверенность в том, что судебное разбирательство опровергнет все ложные обвинения. Он призвал медиа соблюдать принципы журналистской этики и проверять достоверность распространяемой информации.

"Правда победит, Слава Украине!" – подытожил он.