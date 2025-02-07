В детдоме на Львовщине полицейский совершил насилие в отношении воспитанника: что говорят правоохранители

В соцсетях заявили, что в одном из детских домов города Буск во Львовской области полицейский якобы применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего мальчика-воспитанника. Чтобы установить все детали происшествия, назначено служебное расследование.

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Главное управление Национальной полиции Львовщины сообщило, что узнало об инциденте в пятницу, 7 февраля, в одной из публикаций во время мониторинга социальных сетей. На время расследования коп, которого подозревают в возможном нарушении, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"По факту назначено служебное расследование, находящееся на контроле руководства полиции Львовщины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности", – подчеркнули правоохранители.

Отметим, что инцидент описали в одном из пабликов города Буск. По словам детей, в детдоме полицейский по имени Андрей, с жетоном номер 0183364, якобы бил ремнем мальчика Михаила, чтобы "выбить" из него показания и признание вины за воровство.

У ребенка, как утверждается, остался синяк на спине. С копом, предварительно, была полицейская по имени Марьяна.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители обнаружили младенца в морозильной камере. Тело ребенка возрастом 1 год и 3 месяца нашли в одной из квартир в Пересыпском районе. Еще один ребенок, двухлетняя девочка, изъята из семьи и временно помещена в больницу.

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