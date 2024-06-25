В ДБР сообщили, когда нардепу Тищенко изберут меру пресечения

В Государственном бюро расследований сообщили, что народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко "сегодня-завтра" изберут меру пресечения. Сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест.

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Об этом в эфире "Киев 24" сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян. Она отметила, что обыски провели также у помощницы Тищенко. Нардеп подозревается в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

"Следствие собрало всю доказательную базу, проанализировало и видеоматериалы, в том числе, и установило, что это было сделано по предварительному сговору с группой лиц и с применением физической силы и специальных средств. Это приводит к тому, что народному депутату в ближайшие дни, надеюсь, это случится сегодня-завтра, изберут меру пресечения", – сказала Сапьян.

Она добавила: следствие не исключает, что в ходе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства и быть объявлены дополнительные подозрения в уголовном производстве. В настоящее время нардепу грозит до 5 лет заключения.

Также представительница ДБР подтвердила, что Тищенко разбил свой телефон во время обысков, но "это никак не спасет ситуацию" для него. Правоохранители проведут экспертизу и получат информацию, хранившуюся на телефоне, потому что она может помочь следствию.

Напомним, 20 июня группа лиц, действуя по указанию народного депутата Тищенко и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Кроме Тищенко, правоохранители сообщили о подозрении еще одному лицу, принимавшему активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сотрудника ГУ Национальной полиции в Киеве, участвовавшего в конфликте охраны народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре, уволили. Полицейский Богдан Писаренко в тот момент находился в командировке.

– Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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