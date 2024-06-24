Полицейского, который помогал охране Тищенко в нападении на военного в Днепре, уволили с работы. Фото

Сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киеве, который участвовал в конфликте охраны народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре, уволили. Полицейский Богдан Писаренко в тот момент находился в командировке.

Видео дня

Информацию об этом подтвердили источники OBOZ.UA. Следственные действия, в которых участвовал правоохранитель, не имели никакого отношения к инциденту в Днепре и лицам, которые были в нем задействованы.

В ГУ НП Киева назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского Писаренко.

Отметим, что в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети появились видеозаписи конфликта в Днепре между Николаем Тищенко, его окружением и двумя гражданскими людьми, один из которых оказалась экс-военным из подразделения ГУР МО "Kraken". Во время конфликта окружение депутата надело на бывшего военнослужащего наручники и избила его. Пострадавший мужчина при этом был с коляской, в которой находился маленький ребенок.

– Тищенко сначала отрицал, что ребенок вообще был. Также он утверждал, что у него нет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

– Со своей стороны глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что довольно долго не поддерживает никаких отношений с Николаем Тищенко и "уже давно не понимает поступков" последнего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!