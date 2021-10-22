В Черновцах разгорелся скандал вокруг смерти младенца: родители винят в трагедии медиков. Видео

В Черновцах родители новорожденного ребенка обвинили врачей роддома в смерти их младенца. Во время родов акушер лег на роженицу и выжимал ребенка. Младенец после рождения попало в реанимацию и умер через 27 дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Трагедия произошла в Черновицком перинатальном центре. Родители умершего младенца Федор и Даниела Смечинские говорят, что сделают все, чтобы довести дело до суда (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По их словам, они не ожидали, что беременность закончится трагедией. Никаких осложнений во время беременности не было, роды начались вовремя.

Однако они начали волноваться уже в родильном доме из-за того, что у женщины долго продолжались схватки – более суток. На что врач сказал, что ничего страшного нет и он работает в соответствии с протоколом.

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Чтобы ускорить роды, женщине поставили систему для стимуляции. После этого у ребенка стремительно повысилось сердцебиение. Муж роженицы попросил сделать женщине кесарево сечение, но врач заявил, что уже поздно.

А когда у ребенка остановилось сердце, акушер начал его выжимать в буквальном смысле слова – он лег на роженицу и начал давить на живот всей своей массой.

После того как ребенок наконец-то вышел, его в критически тяжелом состоянии сразу отвезли в реанимацию. Там новорожденный мальчик пробыл почти месяц – 27 дней медики пытались спасти ребенка. Несмотря на то, что врачи делали все возможное, малыш умер.

"Ребенок от рождения был в состоянии мозговой комы, был очень тяжелый отек мозга", — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных.

В то же время врач, который принимал роды, не считает себя виновным в смерти младенца. Он заявляет, что действовал правильно.

В перинатальном центре провели расследование и не согласны с мнением врача. Однако увольнять его не собираются, отмечая, что для этого нет оснований.

"По решению медицинского совета врач вовремя не среагировал на клиническую ситуацию, что потянуло за собой запоздалое оперативное родоразрешение. Никто не застрахован от неправильных решений, человек не компьютер. К сожалению, так произошло", – прокомментировал ситуацию заместитель директора Черновицкого перинатального центра.

Врачу предложили пройти досрочную переаттестацию.

Родители погибшего мальчика заявили в полицию на бездействие врачей. Открыто уголовное производство по статье о медицинской халатности, которая привела к смерти ребенка (ст. 140 УК). Если вина врача будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в областной детской клинической больницы "Охматдет" через две недели после рождения умер мальчик. Родители обвиняют в трагедии медиков.