Во Львове разгорелся скандал вокруг смерти младенца: родители винят в трагедии медиков

Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" через две недели после рождения скончался мальчик. Родители обвиняют в трагедии медиков.

Как рассказало Дело, по словам отца и матери ребенка, тот родился во Львовском областном перинатальном центре 12 августа совершенно здоровым на 35-неделе путем кесарева сечения. Однако 16 августа состояние ребенка резко ухудшилось и его перевели в "Охматдет".

Журналистам мать мальчика Ирина рассказала, что при рождении ребенок весил 2,5 кг. В первый день ему дали кислородную поддержку, но уже вскоре отменили ее, так как новорожденный дышал самостоятельно. Он хорошо ел и набирал вес. Медики предупредили женщину, чтобы та готовилась к выписке. Отдать ребенка ей планировали 16 августа. Однако в тот же день малышу стало плохо.

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"Я заметила, что его живот вздут. На мои просьбы помочь ребенку медперсонал не реагировал. Врач подошла к малышу только в час ночи. Она была без перчаток, маски и от нее несло перегаром. Тогда выяснилось, что у малыша желудочное кровотечение. Ему назначили антибиотики, а утром вызвали бригаду "Охматдета"", - рассказала Ирина.

Там врачи сказали матери ребенка, что у того инфекция и шансов выжить мало. К тому же прибавились проблемы с почками, которые, якобы, начали отказывать из-за большого количества лекарств.

"Последний раз я видела ребенка живым 26 августа. Тогда я приходила к нему в больницу. Он выглядел нормально, немного желтоватый. Его бокс был у двери. Там было холодно. Вся одежда, которую я приносила накануне, куда-то исчезла, зато его завернули в какие-то старые пеленки. Но он хорошо ел. Были хорошими и анализы. А 27 августа мне сообщили, что ему опять плохо. Уже вечером того дня он умер", - поделилась мать ребенка.

О смерти ребенка Ирине сообщили по телефону. Уже вскоре она пришла в больницу с полицией.

"Мне хамили, общались матами, тело ребенка не хотели отдавать. Когда я отказалась от вскрытия там только обрадовались", - сказала Ирина.

Писать заявление в полицию семья умершего ребенка не стала. Такое решение они объяснили тем, что не верят в то, что виновных накажут. В то же время, они уверены, что младенец скончался по вине медиков. Они же говорят, что в обоих больницах были плохие санитарные условия.

Комментировать смерть ребенка в обеих больницах журналистам отказались, ссылаясь на врачебную тайну, но заверили, что действовали в рамках протоколов.

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