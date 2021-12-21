В Черновцах при странных обстоятельствах умер 14-летний подросток: в полиции говорят о суициде

В Черновцах при странных обстоятельствах умер подросток. По предварительной информации, 14-летний парень покончил с собой.

Правоохранители внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией п.1 ст. 115 УКУ с дополнительной отметкой "самоубийство". Об этом местному изданию molbuk.ua сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области.

ЧП произошло в понедельник, 20 декабря. Никаких подробностей в полиции не раскрывают. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины, побудившие парня 2007 года рождения к совершению таких действий.

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Отметим, что самоубийство – одна из основных причин смерти во всем мире. За 2020 год, согласно официальной статистике, 6103 украинцев совершили суицид. По состоянию на июнь 2021 года самоубийство стало причиной смерти 2988 человек.

Для предупреждения самоубийства важно распознать потенциально уязвимого человека, который принадлежит к группе риска, и понять, какие обстоятельства влияют на такие мысли.

За помощью можно обратиться в Центр медико-психологической помощи и профилактики кризисных состояний по номерам 044 456 17 02 и 044 456 17 25. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

В Украине также круглосуточно работает "горячая линия" по предупреждению суицидов и психологической поддержки для ветеранов по номеру 7333. Кроме того, можно обратиться по Всеукраинскому телефону доверия 0–800–501–701.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 ноября, в Виннице полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься с 11-го этажа многоэтажки. Они схватили его буквально в последнюю секунду.

В сентябре в Дарницком районе 17-летняя девочка едва не сорвалась с балкона на 25-м этаже жилого дома. Патрульный полицейский в последний момент успел схватить и затащить обратно несовершеннолетнюю.