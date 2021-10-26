В Черновцах посреди улицы вспыхнула маршрутка, поднялся столб огня и дыма. Фото и видео

Утром во вторник, 26 октября, в Черновцах дотла сгорела маршрутка: в небо поднялся огромный столб дыма, а обгоревшие части транспортного средства разлетались на большое расстояние. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

ЧП произошло под зданием областной госадминистрации по улице Степана Бандеры. Кадры распространили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Желтый "Богдан" загорелся на парковке под административным зданием, где стояли еще несколько легковых автомобилей. На пожар выбежали местные чиновники, они, вероятно, и вызвали спасателей и полицию.

Видео дня

Момент пожара, за считанные минуты охватившего транспортное средство, снимали очевидцы, в том числе и из окон кабинетов в здании ОГА.

На месте работали спасатели ГСЧС и правоохранители. Полицейские, в частности, временно ограничивали движение по улице Степана Бандеры.

Местные жители в сети пишут, что его восстановили, когда пожарные потушили огонь. От маршрутки в результате возгорания почти ничего не осталось.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Официальной информации от правоохранительных органов и ГУ ГСЧС в Черновицкой области пока не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Черновцах на ходу отлетело колесо у маршрутки и на скорости влетело в пешехода. Женщину госпитализировали с переломом конечности.