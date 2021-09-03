В Черновцах у маршрутки во время движения отлетело колесо: женщина получила травму

В Черновцах в четверг, 2 сентября, у маршрутки отпало колесо прямо во время движения. Оно на большой скорости влетело в женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.

Об инциденте сообщил местный портал "Молодий Буковинець" со ссылкой на представителей Патрульной полиции в Черновицкой области. Уточняется, что все произошло на улице Белорусской.

Женщина как раз переходила проезжую часть на пешеходном переходе, когда маршрутка на ходу поломалась. Колесо вылетело на дорогу и зацепило женщину.

Удар пришелся на ногу пострадавшей. На место вызвали скорую, пешеходу оказали первую помощь. Потом ее с переломом конечности отвезли в больницу.

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Известно, что в маршрутном такси в момент аварии находились люди. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

На месте инцидента работала полиция. Правоохранители выясняют все детали и причины поломки.

Сайт promin.cv.ua передает, что водителя проверили на состояние опьянения. За руль он сел трезвым.

Напомним, в Черновицкой области водитель маршрутки Горбовцы – Глубокая отказался бесплатно везти ветерана АТО-ООС на Донбассе. Также он устроил скандал с женщиной, которая вступилась за бойца.

Как ранее писал OBOZREVATEL: