В Черновицком ТЦК заявили, что нарушитель границы пытался задушить военного ремнем безопасности: что известно

В Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих и пытался задушить одного из них ремнем безопасности. Пострадавшему вызвали экстренную медицинскую помощь.

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Соответствующее заявление 24 июня было обнародовано на странице Черновицкого ОТЦК и СП в Facebook. В военкомате отметили, что возвращающиеся с фронта защитники продолжают рисковать жизнью и здоровьем, выполняя служебные обязанности.

"Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности", – говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что "в целях утихомиривания нарушителя" была вызвана следственно-оперативная группа, а для оказания помощи военнослужащим – экстренная медицинская помощь.

Кроме того, как говорится в заявлении, "после содеянного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего", и разместил соответствующее видео в соцсети.

"Военнослужащие ТЦК и СП, получившие травмы от "благодарного" соотечественника, стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в Десантно-штурмовых войсках. В связи с состоянием здоровья переведены в ТЦК и СП. Призываем военнообязанных исполнить долг, а всех граждан – с уважением относиться к воинам, которые рисковали ради вас собственной жизнью и здоровьем", – заявили в Черновицком ТЦК.

Отметим, накануне в сети появилось видео, на котором фигурирует мужчина в военной форме, балаклаве и с пистолетом в руках.

Он был якобы представителем ТЦК, который пытался вытащить из автобуса мужчину и доставить его в военкомат. Тот в свою очередь потребовал предъявить служебные документы.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в бус. На видео, которое попало в сеть, видно, что они ударили его дверью по ногам, а полиция не вмешивалась. Областной ТЦК и СП заявил, что повестку выдали без применения физической силы.

Напомним также, в Яворове на Львовщине напали на сотрудника ТЦК и СП. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

А в Одессе произошло столкновение между сотрудниками ТЦК и скорой. Бригада фельдшеров прибыла по вызову в ТЦК, где их заперли внутри военные, решившие немедленно мобилизовать медиков в армию.

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