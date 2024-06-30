До $12 тыс. за 'путешествие': пограничники поймали 17 мужчин, пытавшихся сбежать из Украины

Украинские пограничники задержали очередную группу мужчин, пытавшихся противозаконно пересечь границу. Около 20 нарушителей собирались попасть из Украины в Венгрию.

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Выяснилось, что за попытку незаконного выезда из Украины они заплатили от 3 до 12 тысяч долларов. Видео с нарушителями показали в Государственной пограничной службе.

Участие в "приключенческом туре", завершившемся неудачей, приняли 17 мужчин призывного возраста. Остановили их вблизи границы с Венгрией.

"За 200 метров до границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов. Для составления админпротоколов задержанных доставили в пограничное подразделение, устанавливается круг всех причастных", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники разоблачили новую "схему" переправки мужчин за границу. Ее организовали гражданин Молдавии и его несовершеннолетний брат.

Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег: за переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях "схемщиков". "Клиентов" иностранцы искали не долго – предложили таким образом "мигрировать" двум своим знакомым украинцам. Все четыре задержаны пограничниками.