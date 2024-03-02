В Черновицкой области Бюро экономической безопасности разоблачило бывшего работника милиции на подделке документов. Фото

В Черновицкой области детективы Территориального управления из Бюро экономической безопасности раскрыли случай подделки документов бывшим работником правоохранительных органов. Подозреваемый привлекал клиентов через проверенных посредников и принимал оплату лично наличными.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины. Стоимость поддельных документов варьировалась от 150 до 200 евро.

Детективы из Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении местному жителю, который производил и сбывал поддельные документы строгой отчетности. В ходе расследования было установлено, что эту незаконную схему спланировал бывший сотрудник милиции вместе с двумя сообщниками.

Особенно большой спрос был на фальшивые документы, якобы выдаваемые подразделениями системы МВД, а именно справки о несудимости и водительском удостоверении.

Детективы Территориального управления зафиксировали случаи торговли поддельными водительскими удостоверениями с голографическими защитными элементами, а также пенсионными удостоверениями.

После проведенных обысков правоохранители изъяли почти 20 тысяч долларов США и 4 тысячи евро, документы, имеющие признаки подделки, черновые записи, мобильные телефоны и оборудование для изготовления подделок.

Расследование продолжается и устанавливается полный список лиц, причастных к делу. В настоящее время одному из подозреваемых было объявлено о подозрении по статьям 199, часть 1 и 2 и статьям 358, часть 1 и 3 Уголовного кодекса Украины. В отношении него была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Черкассах задержан член ВЛК, который "продал" документы для уклонения от мобилизации за $7,7 тысяч. Согласно поддельным документам, военнообязанного должны признать непригодным к прохождению службы во время мобилизации.

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