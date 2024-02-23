В Черкассах задержан член ВЛК, который 'продал' документы для уклонения от мобилизации за $7,7 тысяч

В Черкасской области задержан член военно-врачебной комиссии. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды и подготовке медицинских документов с несуществующими диагнозами.

Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. За свои "услуги" члена ВЛК Черкасского ОМТЦК планировал получить почти восемь тысяч долларов.

Злоумышленнику инкриминируют получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решения руководства ВЛК.

"По данным следствия, подозреваемый получил 7700 долларов США неправомерной выгоды за подготовку медицинских документов с несуществующими диагнозами и последующим "положительным" решением вопроса с главой ВЛК Черкасского ОМТЦК и СП", – сообщают правоохранители.

Военнообязанный должен был быть признан непригодным к прохождению службы во время мобилизации. Чиновник задержан после получения им неправомерной выгоды, а указанные денежные средства изъяты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили чиновников Харьковской областной военной администрации на хищении 15,2 миллиона гривен при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых – руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

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