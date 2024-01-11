В Черноморске из-за обрыва буксировочного троса авто вылетело на обочину и сбило мать с ребенком: девочка умерла в больнице. Фото

В Черноморске, что в Одесском районе, из-за обрыва буксировочного троса авто вылетело на обочину и сбило мать с ребенком. В результате аварии девочка умерла.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. ДТП произошло накануне, 10 января.

Установлено, что водитель Hyundai буксировал сломанный ВАЗ, но во время движения по улице Александрийской тросик оборвался. Поэтому водитель ВАЗа потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояли люди. В результате аварии семилетняя девочка получила травмы.

Ребенок был доставлен в Черноморскую городскую больницу для оказания помощи. Но от полученных травм она скончалась.

Кроме того, госпитализированы с телесными повреждениями и ее мать.

Полицейские задержали водителя Ваза, его проверили на состояние опьянения. Тест показал, что он был трезв.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть потерпевшего, и избрание в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области в пятницу, 5 января, водитель ВАЗ на перекрестке нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с другой легковушкой. После аварии первое авто отбросило на машину полиции.

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