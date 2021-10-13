В Черном море произошла авария с кораблем ВМС Украины: все подробности

В Черном море с кораблем Военно-морских сил Украины произошло происшествие. Судно размагничивания "Балта" столкнулось с неизвестным объектом и получило повреждение в районе острова Змеиный.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать.

По данным нардепа, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, инцидент произошел 13 октября. Ссылаясь на военнослужащих ВМС, он отметил, что судно потеряло ход и у него были затоплены два отсека.

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Он добавил, что судно, экипаж которого состоит из 45 человек, в ноябре 2020 года прошло досрочный доковый ремонт.

В ВМС уточнили, что инцидент произошел во время выполнения задачи в акватории Черного моря.

"Из-за резкого ухудшения погодных условий, сложилась аварийная ситуация, в результате которой судно получило повреждения", – сказано в сообщении.

После оценки обстановки было решено поставить судно на якорь. После этого была развернута поисково-спасательная операция с участием восьми кораблей и катеров, а также четырех воздушных судов.

В итоге аварийная ситуация была стабилизирована, а угрозы затопления судна нет. Сейчас ведутся работы по подготовке возвращения "Балты" в место дислокации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре российские военные корабли выполняли опасные маневры в районе проведения учений ВМС Украины в Черном море.