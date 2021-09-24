Военные корабли РФ устроили провокацию в Черном море во время учений ВМС ВСУ

Российские военные корабли выполняли опасные маневры в районе проведения учений ВМС Украины в Черном море. Также они демонстративно наблюдали за украинскими кораблями.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма. Инциденты были зафиксированы 23 сентября после полуночи.

Отмечается, что к украинскому кораблю "Горловка" приблизился корабль РФ и начал выяснять характер действий первого, скрывая при этом свой позывной и принадлежность.

Еще один инцидент случился около 10:00 – в направлении закрытого районе начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд" (бортовой номер 360). Он шел на пересечение курса украинского патрульного катера "Славянск". В итоге, благодаря высокой маневренности украинского катера корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.

Видео дня

В дальнейшем "Саратов" и "Изумруд" продолжили демонстративное наблюдение за украинскими военными. Позднее из Севастополя прибыл ракетный крейсер "Москва".

Отмечается, что таким образом военные РФ демонстрировали максимальный уровень обострения ситуации со своей стороны.

Отметим, что инциденты произошли во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2021".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный допускал вероятность провокаций во время учений со стороны России.