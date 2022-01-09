В Черниговской области произошел взрыв на мебельной фабрике. Фото с места ЧП

В городе Нежин Черниговской области в воскресенье, 9 января, произошел взрыв на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика". Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Пожар возник в 14:30 в котельной из-за взрыва отопительного котла, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Огонь перебросился на кровлю цеха по производству пеллет.

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Мебельная фабрика находится по адресу: улица Липоврожская, 53. К тушению пожара были привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

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