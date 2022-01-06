Пять человек скончались в новогоднюю ночь, дети не успели открыть подарки: подробности трагедии под Одессой

Ужасная трагедия произошла в одном из дачных кооперативов под Одессой. В новогоднюю ночь в селе Отрадово Раздельнянского района из-за отравления от выхлопов генератора погибла целая семья: 71-летняя женщина, ее 41-летний сын и трое детей – 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет. Через несколько дней людей обнаружили в кроватях, а рядом с детьми так и остались лежать нераскрытые подарки.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Тревогу забил коллега умершего Юрия Головина. Его насторожило, что связь с мужчиной оборвалась и с 1 января он не отвечал на звонки. Друзья обратились в полицию.

Когда двери дачного домика вскрыли, то увидели ужасную картину: все были мертвы. Сам Юрий находился на втором этаже в своей спальне, а дети и бабушка спали внизу. Все были в своих кроватях, они умерли во сне. А рядом с детьми лежали так и не открытые новогодние подарки.

Видео дня

Как рассказала одна из местных дачниц, семья постоянно жила в Надлиманском массиве. В начале минувшего года у этих людей произошло горе – умерла родная сестра Юрия, у которой осталось трое детей. Поэтому мужчина собирался взять над ними опеку.

"Он занимался оформлением документов, вроде бы даже уже опеку над одной из девочек оформил. Все они жили тут. Старшего племянника он часто увозил с собой в Одессу, вероятно, мальчик там ходил в школу. А младшие дети находились с бабушкой Натальей", – рассказывает женщина.

При этом у Юрия был и свой родной сын, который остался жить с мамой – пара рассталась еще около 8 лет назад.

Говорят, что Юрий был очень спокойным и порядочным человеком. Его работа была связана с компьютерным бизнесом. По данным из соцсетей, мужчина окончил вуз, где изучал информационные технологии и кибербезопасность. В Одессе у него есть квартира, но семья решила остаться жить на даче.

В этом же районе Юрий хотел окончательно поселиться и даже строил там дом. Помогали ему и местные работники – строили, подвозили материалы.

Семья собралась дома 31 декабря и, как рассказала местная жительница, в этот день на их дачном массиве отключили свет.

"В доме у Юры стоял котел, они отапливались им. Но видимо из-за отключения света они использовали генератор. Правда, занесли его в дом, в кладовку. Свет включили на другой день, а люди уже отравились выхлопами", – вздыхает женщина.

Кстати, в дачном кооперативе такой генератор есть почти у каждого жителя, который остается там на зиму. И многие заносят его в дом, поскольку боятся воров – все-таки вещь дорогая и необходимая в хозяйстве.

Однако использовать такое оборудование в жилом помещении категорически запрещено.

После трагедии полиция Одесской области открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".