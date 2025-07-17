В Черниговской области курсант открыл огонь по инструкторам во время стрельб: двое военных погибли

В Черниговской области курсант открыл огонь по инструкторам во время стрельб. В результате происшествия погибли двое военнослужащих.

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Инцидент произошел на территории учебного центра. Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Правоохранители сообщили, что уже задержали подозреваемого в убийстве военнослужащих. Также ведомстве отметили, что информация о стрельбе на территории учебного центра поступила в среду, 16 июля.

По информации правоохранителей, курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

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