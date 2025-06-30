СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который расстрелял украинского военнопленного на Харьковщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении россиянину. Он обвиняется в расстреле украинского военнопленного на Харьковщине в июне 2024 года. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что вскоре после совершения военных преступлений оккупант сам попал в плен к Силам обороны и сейчас находится под стражей.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного РФ, который участвовал в расстрелах пленных воинов ВСУ во время повторного вторжения рашистов на Харьковщину в 2024 году. Речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии страны-агрессора", – сообщили в СБУ.

Уточняется, что по материалам дела, злоумышленник имеет две судимости за разбой и наркоторговлю

Как установило расследование, Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода россиянин вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен.

Правоохранителями задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина. Кроме этого, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов.

Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия. По данным следствия, перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам.

Во время новых боестолкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного уцелевшего взяли в плен.

В процессе следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Тужилову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– Ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 "Пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством");

– Ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ("Военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц").

Ранее сообщалось, что командиры террористической российской армии продолжают отдавать преступные приказы на расстрел пленных украинских защитников. Главное управление разведки Минобороны Украины получили очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года в Донецкой области российские оккупанты расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые уже сдались в плен. Во время штурма оккупанты окружили позиции, заставили защитников сложить оружие и сдаться в плен, а затем расстреляли их из автоматического оружия. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме этого, бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских бойцов в Казачьей Локне Суджанского района Курской области. В сети показали видео, где видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных защитников Украины.

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