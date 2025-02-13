В Чернигове произошло ДТП с участием мусоровоза и Volvo: среди пострадавших – несовершеннолетняя. Фото и видео

В Чернигове утром 13 февраля на перекрестке столкнулись автомобиль марки Volvo и мусоровоз ЗИЛ. В результате аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя.

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Событие произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Гончая. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера патрульной полиции области Руслана Железняка.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo двигалась по главной дороге и, приближаясь к перекрестку, совершила проезд на желтый сигнал светофора.

В результате авто столкнулось с мусоровозом ЗИЛ, водитель которого двигался во встречном направлении и поворачивал с главной дороги на второстепенную.

В ДТП травмировался пассажир грузовика, а также водитель и несовершеннолетняя пассажирка Volvo. Всех троих госпитализировали.

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение в городе было частично усложнено. Причины происшествия выясняли правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля в Ахтырском районе Сумщины произошло ДТП с участием двух автомобилей: Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погиб водитель первого авто, еще четыре человека получили травмы.

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