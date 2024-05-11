В Чернигове мужчина выстрелил в собаку на автостоянке: появились подробности инцидента

В Чернигове 50-летний мужчина на автостоянке несколько раз выстрелил в собаку из травматического пистолета. Животное с травмами доставили в ветеринарную клинику, угрозы его жизни в настоящее время нет. У злоумышленника изъяли оружие и патроны, дело расследует полиция.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области. Утром в пятницу, 10 мая, правоохранителям поступило сообщение от охранника одной из автостоянок города.

Он рассказал, что владелец машины, пришедший на стоянку за авто, по хулиганским мотивам сделал несколько выстрелов из травматического оружия по собаке, находившейся на территории автостоянки.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции.

Животное выжило, с травмами его доставили в ветклинику. Сейчас собака в безопасности, угрозы ее жизни нет.

Как заявили в полиции, злоумышленник дал правдивые показания. Полиция изъяла у него пистолет. Оружие и патроны направили на экспертизу.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными), которая предусматривает наказание до трех лет тюрьмы.

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